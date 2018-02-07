Гривня "відвоювала" в долара ще 29 копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,09/27,13 грн/дол.

У середу, 7 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,09/27,13 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 29 копійок.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 33,43/33,48 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4902/0,4912 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:30 встановився на рівні 27,1293 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 470 угод на суму 317,50 млн дол.