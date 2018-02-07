Кабмін створив Експортно-кредитне агентство

За оцінкою Мінекономрозвитку, запуск відповідної юридичної особи займе 4-5 місяців, а паралельно будуть відбуватися процеси зміни законодавства та пошук фінансування для роботи агентства з кращим світовим стандартам.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про юридичну створення Експортно-кредитного агентства у формі приватного акціонерного товариства для підтримки вітчизняних експортерів. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

Читайте такожКабмін має намір створити експортно-кредитне агентство - Гройсман

"Проектом пропонується створити приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" та доручити Мінекономрозвитку забезпечити приватне розміщення акцій цього товариства. Ми стверджуємо статуту товариства, положення про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію та про проведення конкурсного відбору на позиції членів наглядової ради, як це передбачено законом", - сказала торговий представник України Наталія Микольська, представляючи постанову.

За словами Микольської, запуск відповідної юридичної особи забере 4-5 місяців, а паралельно будуть відбуватися процеси зміни законодавства та пошук фінансування для роботи агентства з кращим світовим стандартам.

Пізніше торгпред повідомила журналістам, що Мінекономрозвитку розраховує на запуск пілотних продуктів ЕКА щодо фінансового забезпечення експортних контрактів до кінця року. Також Микольська зазначила, що передбачених бюджетом 200 мільйонів гривень недостатньо для запуску ЕКА, у зв'язку з чим в уряді розглядають варіант залучення міжнародного фінансування. При цьому для залучення міжнародних партнерів до фінансування ЕКА необхідні зміни до закону про експортно-кредитному агентстві, прийнятий парламентом у рамках розгляду бюджетного законодавства в 2017 році.

"Ми визначили критичні зміни, які мали бути внесені, і співпрацюємо з робочою групою депутатів", - зазначила Микольська.

Власником акцій експортно-кредитного агентства буде уряд. Залучення міжнародного фінансування ЕКА можливе у чотирьох формах: кредити, входження в статутний капітал, спільні програми, коли ЕКА буде агентом міжнародної фінансових інститутів з тим або іншим програмам фінансування, або пряме співробітництво агентства з відповідною організацією за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, створення експортно-кредитного агентства (ЕКА) є одним з кроків щодо підтримки міжнародної експансії українських товарів і збільшенню обсягів експорту вдвічі до 2019 року.

Згідно із законодавством, агентство повинне було заробити не пізніше серпня 2018 року.

У відповідності з законом про ЕКА, агентство створюється для стимулювання експорту товарів, робіт і послуг українського виробництва. Номенклатура експорту налічує понад 15 позицій, включаючи продукти харчування, товари легкої промисловості, машинобудування, літакобудування, суднобудування, виробництво ядерних реакторів, котлів, електромашин, залізничного транспорту.

Також агентство на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, гарантування експортних договорів і бере участь у програмах часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Раніше в Мінекономрозвитку заявляли, що ЕКА може почати роботу в липні.