НБУ запасається валютою: купив у банків $111 мільйонів

На додатковому аукціоні регулятор викупив у банків 80,8 млн дол.

Національний банк України на додатковому валютному аукціоні купив у банків 80,8 млн дол., що разом з купленими на першому сьогоднішньому аукціоні 30 млн дол. становить 110,8 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс першого аукціону становив 27,0971 грн/дол., додаткового – 27,1182 грн/дол.

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах на першому аукціоні становив 127,3 млн дол., на додатковому – 87,30 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до 12:30 встановилися на рівні 27,09/27,13 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,1293 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 470 угод на суму 317,50 млн дол.