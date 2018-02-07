США готують "найжорсткіші" економічні санкції проти Північної Кореї

Вашингтон ізолюватиме Північну Корею доти, доки вона не відмовиться від своїх ядерних і балістичних ракетних програм раз і назавжди.

США готуються оголосити "найжорсткіші та найагресивніші" економічні санкції проти Північної Кореї в найближчі дні.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Токіо, повідомляє The Associated Press.

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"Сполучені Штати Америки незабаром представить жорсткий і агресивний раунд економічних санкцій проти Північної Кореї, і ми будемо продовжувати ізолювати Північну Корею до тих пір, поки вона не відмовиться від своїх ядерних і балістичних ракетних програм раз і назавжди", - сказав Пенс.

Американські чиновники відмовилися деталізувати очікувані санкції після виступу Пенса, посилаючись на побоювання, що будь-яка додаткова інформація може бути використана тими, хто намагається завадити новим заходам.

Очікується, що про нові санкції буде оголошено після завершення Олімпіади у Південній Кореї, тобто до 25 лютого.