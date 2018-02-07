На гребені хвилі: Forbes опублікував рейтинг розбагатілих на криптовалюті людей

Видання не називає точні суми у своєму новому рейтингу, вказуючи лише приблизний діапазон,оскільки ринок криптовалют непрозорий та відрізняється високою волатильністю на торгах.

Журнал Forbes вперше склав рейтинг розбагатілих на криптовалюте мільярдерів. Список опублікований на сайті видання в середу. Всього в ньому 19 осіб.

Про це повідомляє Прайм.

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"На 17 місці - творець платформи для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна Ethereum, творець однойменної кріптовалюти Віталік Бутерін. Його статки журнал оцінює в 400-500 мільйонів доларів. Криптовалюта Ethereum є другою у світі за популярністю після біткойна криптовалютою, її капіталізація оцінюється близько 81 мільярда доларів (за даними Coinmarketcap на середу, 7 лютого)", - йдеться в повідомленні.

13-ий рядок - у творця компанії за майнингу біткойна Bitfury Віталія Вавілова. Його статки оцінюються в 500-700 мільйонів доларів.

Перше місце - у фінтех-підприємця та CEO сервісної платфонмы Ripple Кріса Ларсена, його статки оцінюються в 7,5-8 мільярдів доларів.

Третє місце - у засновника криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао: статок у діапазоні від 1,1 мільярда до 2 мільярдів доларів.

Друге місце - Джозеф Лавин, який допомагав заснувати Ethereum. Його статки журнал оцінює в діапазоні від 1 мільярда до 5 мільярдів доларів.

Четверте місце - у братів Тайлера і Кемерона Уїнклвосс, які свого часу відсудили у Марка Цукерберга в 2008 році 65 мільйонів доларів за ідею Facebook: їхні статки оцінюються в 900 мільйонів - 1,1 мільярда доларів.

Forbes не називає точні суми у своєму новому рейтингу, вказуючи лише приблизний діапазон, оскільки ринок криптовалют непрозорий і відрізняється високою волатильністю на торгах.

Свій рейтинг видання створює на даних про запаси криптовалют, а також прибутку після сплати податків при торгівлі криптоактивами і на долях учасників рейтингу в компаніях, які тісно пов'язані з цифровою валютою.