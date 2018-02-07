В українських банках скоротилася кількість дефолтних кредитів

Згідно з даними НБУ, частка "дефолтних" кредитів в українських банках на 1 січня становила 55,6%.

Обсяг "дефолтних" кредитів (непрацюючих кредитів з 100%-ною ймовірністю неповернення) в українських банках на 1 січня 2018 року склав 593,612 мільярда гривень, або 55,6% від загального обсягу виданих кредитів.

Читайте такожУ Нацбанку розповіли, що потрібно зробити для стабільності фінансової системи

Згідно з даними на сайті НБУ, порівняно з показником на 1 вересня 2017 року, коли вперше була представлена звітність про «дефолтних» кредити, поточний рівень знизився на 0,9 п. п.

За інформацією НБУ, 15,6% "дефолтних" кредитів на суму 93,353 мільярда гривень припадає на позичальників – фізичних осіб, 84,3% на 500,259 мільярда гривень - юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та боржників за інвестиційними кредитами).

Найбільша частка "дефолтних" кредитів в банках "БТА Банк" (99,1%), "ВТБ Банк" (93,6%) та "БМ Банк" (93,1%).

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за січень-листопад 2017 року зросли на 2,1%, – до 1,283 трильйона гривень.

Станом на 1 грудня кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 86, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.