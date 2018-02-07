Технічна місія МВФ прибуде до України 12 лютого

Експерти Фонду планують до 16 лютого провести технічні консультації з владою країни.

Експерти ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду відвідають Київ у період з 12 по 16 лютого.

Про це йдеться в заяві постійного представника Фонду в Україні Йосты Люнгмана, переданому УНІАН.

Читайте такожВ ЄБРР пояснили, чому Україна отримала лише 4 транші МВФ

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ в період з 12 по 16 лютого для проведення технічних консультацій з представниками влади України", - заявив Люнгман.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити Антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ до 2 мільярдів доларів.