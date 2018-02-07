Ситуація на валютному ринку: НБУ продовжує зміцнювати офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 8 лютого: 100 USD – 2711,9635 гривні; 100 EUR – 3346,0206 гривні; 10 RUR – 4,7617 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2711,9635 (7 лютого – 2746,0866)

100 EUR – 3346,0206 (7 лютого – 3385,6502)

10 RUR – 4,7617 (7 лютого – 4,7992)

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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,14 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара вище на 29 копійок в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,43/33,48 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4934/0,4943 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1196 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 972 угод на суму 870,36 мільйона доларів.