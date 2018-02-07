Рада провалила ратифікацію торговельної угоди між Україною і Таїландом

Депутати не підтримали відповідний законопроект, як і рішення направити його на доопрацювання до профільного комітету.

Верховна Рада України провалила ратифікацію торговельної угоди між урядами України та Королівства Таїланд, в результаті чого відповідний законопроект відхилено.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект (0170) не набрав необхідного мінімуму в 226 голосів, також як і рішення про його направлення до профільного комітету на доопрацювання.

"Проект закону відхилено", - заявив глава парламенту Андрій Парубій.

Представляючи законопроект, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська зазначила, що експорт товарів з України в Таїланд за 11 місяців 2017 року склав 245,7 мільйона доларів. "Прошу Верховну Раду підтримати ратифікацію торговельної угоди між Україною та Королівством Таїланд для зростання обсягів нашої торгівлі і збільшення українського експорту", - сказала вона.

У свою чергу, голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що комітет розглянув проект і рекомендує ратифікувати угоду, яка сприятиме зростанню економіки нашої країни та створення робочих місць. "Метою торгового угоди є створення передумов для розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами на принципах рівності та взаємної допомоги", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Таїланд в червні 2017 року уклали торгову угоду, яка спрямована на розвиток контактів між бізнесменами, створення спільних підприємств і представництв комерційних установ на територіях двох країн, роботу Спільної комісії з питань торгівлі.

Таїланд є головним торговельним партнером України в Південно-Східній Азії з обсягом двостороннього товарообігу в 2016 році понад 600 мільйонів доларів США.