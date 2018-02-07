Порошенко звільнив Ложкіна з посади голови інвестиційної ради

Відповідний указ підписав президент.

Президент України Петро Порошенко вивів зі складу Національного інвестиційного ради Бориса Ложкіна і призначив тимчасово виконуючим обов'язки секретаря Ради заступника глави Адміністрації президента Дмитра Шимківа.

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Відповідний указ голови держави №23/2018 від 7 лютого оприлюднено на президентському сайті.

"Вивести зі складу Національного інвестиційного ради Б. Ложкіна. Покласти на Шимківа Дмитра Анатолійовича - заступника глави Адміністрації Президента України, члена Національної інвестиційної ради тимчасове виконання обов'язків секретаря Ради", - йдеться в документі.

Цим же указом до складу Ради введено: голова правління компанії "Turkcell Iletisim Hizmetleri A. S." (Турецька Республіка) Ахмет Акча (за згодою), голова правління компанії "Marubeni Corporation" (Японія) Теруо Асада (за згодою), президент і генеральний директор групи компаній "Sumitomo Corp." (Японія) Кунихару Накамура (за узгодженням).

Крім того, затверджено у складі Національного інвестиційного ради старший віце-президент, фінансовий директор компанії "General Electric" (США) Джеймі Міллер (за згодою).