Курс валют: в обмінниках подешевшало євро, але подорожчав долар

Продати долари можна по 27,15 гривні/долар, євро - 33,40 гривні/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 8 лютого становить 27,60 гривні, євро - 34,00 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,15 гривні/долар, євро - за 33,40 гривні/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у вівторок, 7 лютого, становила 27,55 гривні, євро - 34,30 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у Нацбанку не дають прогнозів щодо курсу гривні, хоч і очікують зниження інфляції в 2019 році.