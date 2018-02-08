Занурення в кризу: річна інфляція у Венесуелі вже перевалила за 4000%

Єдиним відповідальним за трагедію, в якій сьогодні живе країна, називають Ніколаса Мадуро.

Інфляція у Венесуелі в річному вираженні за період з січня 2017 року по січень 2018-го становить 4068%.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на доповідь голови комісії з фінансів та економічного розвитку парламенту країни Рафаеля Гусмана.

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На засіданні уряду він оголосив, що індекс гіперінфляції січня становить 84,2%, що перевищує аналогічні показники будь-якої іншої країни. Відповідальність за сформовану ситуацію в економіці Гусман поклав на президента Ніколаса Мадуро.

Голова комісії підкреслив, що венесуельський лідер вживав неефективних економічних заходів, які привели до того, що країна занурилася в найгірший економічна криза за всю свою історію". "Єдиним відповідальним за цю трагедію, в якій ми живемо сьогодні, став Ніколас Мадуро", - заявив голова комісії.

Говорячи про прогнози на 2018 рік, Гусман зазначив, що вони не є задовільними через наполегливої політики виконавчої влади по валютно-обмінним контролю. На його думку, зміна сформованої системи дозволить відкрити потік інвестицій до Венесуели і полегшить міжнародні грошові перекази, які відправляють венесуельці своїм сім'ям.

За даними Центру документування і соціального аналізу Федерації вчителів Венесуели на кінець грудня 2017 року, з листопада 2016-го по листопад 2017-го споживчі ціни в країні зросли більш ніж у 20 разів. Для задоволення лише базових потреб венесуельцям стало необхідно витрачати понад двох мінімальних місячних зарплат в день.

У 2015 році Центробанк Венесуели прийняв рішення припинити публікацію звітів про рівень інфляції в країні. Складна економічна ситуація в латинській республіці набула важкий характер із-за дефіциту товарів, масових протестів, падіння доходів держави, яка обумовлюється зниженням цін на нафту.