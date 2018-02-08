НАБУ повернуло державі 253 мільйони і запобігло розкраданню ще 2 мільярдів гривень - звіт

Підставами повернення коштів є як добровільне відшкодування, так і рішення суду.

Національне антикорупційне бюро України за два роки розслідувань повернуло державі понад 253 мільйонів гривень і запобігло розкрадання ще більше 2 мільярдів гривень.

Про це йдеться в звіті бюро.

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"За два роки розслідувань завдяки діяльності НАБУ державі повернуто 253,3 мільйона гривень, розкрадання ще більше 2 мільярдів гривень вдалося запобігти. Всього в 2017 році зусиллями НАБУ відшкодовано 177, 4 мільйона гривень, у тому числі 103,9 мільйона гривень - протягом другого півріччя минулого року", - йдеться у звіті.

У НАБУ зазначають, що підставами повернення коштів є як добровільне відшкодування, так і рішення суду. Зараз державі може бути повернуто ще 786,7 мільйона гривень за механізмом конфіскації згідно із судовими рішеннями в окремих виробництвах.