Гривня "на коні": нацвалюта зміцнилася ще на пару копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,07/27,11 грн/дол. Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

В четвер, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,07/27,11 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,13/33,18 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4681/0,4692 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,1343 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 526 угод на суму 302,62 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,14 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,43/33,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4934/0,4943 грн/рубль.