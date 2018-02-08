Українцям реструктуризують кредити в ліквідованих банках

Фонд гарантування розробив механізм реструктуризації кредитів фізосіб в ліквідованих банках.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив механізм реструктуризації кредитів фізичних осіб в ліквідованих банках, забезпечених іпотекою.

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Про це повідомила директор департаменту управління активами Фонду Ольга Білай на прес-конференції.

"Ми вже прийняли положення, яке описує умови реструктуризації, і відправили на реєстрацію в Мін'юст. Застосовувати його банки зможуть, щойно воно буде зареєстровано Мін'юстом", - сказала вона.

За словами Білай, в рамках запропонованого механізму, можна добровільно реструктуризувати кредити фізосіб, крім підприємців, забезпечені іпотекою – нерухомістю або землею – на термін до закінчення ліквідації банку-кредитора.

За умовами реструктуризації, боржник вносить одноразовий платіж в розмірі 10% боргу, який надсилається на «тіло» кредиту, на відміну від стандартної черговості у банках, коли в першу чергу погашаються штрафні санкції і відсотки.

Фонд пропонує встановлювати ставку на рівні 0,01% та комісію до 1 грн, при цьому до позичальника не будуть застосовуватися штрафні санкції при виконанні ним умов реструктуризації.

За інформацією Фонду, в подальшому банк-кредитор продовжить продавати такі кредити в процесі ліквідації, однак після реструктуризації вони будуть цікаві не колекторським компаніям, банкам, які зацікавлені в стабільному грошовому потоці, а не разовою вигоду від продажу іпотеки.

При цьому, як зазначили у Фонді, запропоновані умови будуть стимулювати позичальників обслуговувати кредит, так як погашення в першу чергу «тіла» кредиту сприяє зниженню фінансової навантаження за рахунок зниження бази для нарахування відсотків. Крім того, такий механізм буде вигідне і кредиторам банку, які зацікавлені у вигідному продажу його активів, оскільки ціна «робочого» кредиту набагато вище.

Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб знаходяться активи понад 90 банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить всього 100 млрд грн з причини низької якості активів, представлених переважно з проблемними кредитами.