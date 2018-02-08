Націоналізований "ПриватБанк" за рік отримав 23 мільярди збитку
15:16, 08 лютого 2018Фінанси
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На 1 січня непокритий збиток минулих років становив 176 млрд грн.
Ілюстрація REUTERS
Націоналізований «ПриватБанк» за підсумками 2017 року одержав 22,966 млрд грн збитку.
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Як повідомляється у звітності фінустанови на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 176,029 млрд грн, капітал - 25,608 млрд грн.
Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.
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