Жертвам збанкрутілих банків хочуть збільшити гарантовані компенсації по депозитам

У 2017 році фонд виплатив вкладникам 7 мільярдів гривень, що в 2 рази нижче показника за 2016 рік.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує ініціювати підвищення максимального порогу гарантованого відшкодування вкладникам, в даний час встановлений у розмірі 200 тисяч гривень.

Про це заявив директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін.

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"За найкращим сценарієм, ми б хотіли до кінця цього року вийти з ініціативою збільшення суми гарантування", - сказав він.

За словами Ворушиліна, для істотного підвищення гарантованої суми потрібно продати наявні активи банків, що ліквідуються, а також повернути вкрадені з банків активи.

"Є щорічні відрахування банків і є активи, які ми продамо і закриємо наші зобов'язання перед Національним банком і Міністерством фінансів. Виходячи з цього, можемо вже моделювати якийсь поступальний збільшення гарантованої суми", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування в 2017 році виплатив вкладникам неплатоспроможних банків в своєму управлінні 7,058 мільярда гривень, що в 2 рази нижче показника за 2016 рік на рівні 14,936 мільярда гривень.

У 2017 році фонд отримав регулярні збори з банків-учасників на 3,315 мільярда гривень, що на 0,5% нижче показника за 2016 рік на рівні 3,332 мільярда гривень.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 січня 2018 року склав 14,354 мільярда гривень, що на 962 мільйони гривень, або на 6,3% менше показника на 1 січня 2017 року.