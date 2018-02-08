Два українські держбанки відзвітували про річний прибуток
Державний «Ощадбанк» за підсумками 2017 року отримав 558,523 млн грн прибутку.
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Як повідомляється у звітності фінустанови на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 22,111 млрд грн, капітал - 31,578 млрд грн.
Державний «Укрексімбанк» за підсумками 2017 року отримав 929,406 млн грн прибутку.
Як повідомляється у звітності фінустанови на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 26,762 млрд грн, капітал - 14,456 млрд грн.
Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.
«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.