Не ми з вами їх брали: Гройсман розповів про $50 мільярдів боргів

За словами прем'єра, для їх виплати потрібна фінансова допомога міжнародних партнерів.

Україна з 2007 по 2014 рік сформувала 50 млрд дол. боргів, для виплати яких до відновлення економіки країні необхідна фінансова допомога міжнародних партнерів.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

«З 2007 по 2014 рік, якщо мені пам'ять не зраджує, Україна отримала приблизно до 50 млрд дол. боргів. Не ми з вами їх брали, але нам доводиться їх обслуговувати, доводиться за ними платити відсотки і доводиться їх повертати. Тому дуже важливо, щоб національна економіка розвивалася, і дуже важливо продовжити фінансову співпрацю з нашими міжнародними партнерами, оскільки нам потрібна, поки ми не економічно не стали на ноги, стороння допомога», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, Україна може розраховувати на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Я вважаю, що ми можемо розраховувати на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми (перебуваємо - УНІАН) в технічній співпраці з цього питання. Я бачу, що це є абсолютно можливим», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у 2018-2020 роках уряд і НБУ мають заплатити за зовнішніми боргами понад 16 млрд дол. У 2018 році Україна має виплатити валютний борг у розмірі 7,4 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, на 11%, до 2,1 трлн - в гривневому еквіваленті, що відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік і, за оцінками експертів, становить близько 75% ВВП.

Міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 млрд дол., що на 21% вище за показник на 1 січня 2017 року.