Українська "дочка" російського банку закінчила рік зі збитком у майже 8 мільярдів

17:51, 08 лютого 2018
Фінанси
557
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожДва українські держбанки відзвітували про річний прибуток

Як йдеться у звітності фінустанови, опублікованій на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 38,450 млрд грн, капітал - 6,148 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів і знаходиться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

До 16 березня 2018 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #українські банки#збиток Промінвестбанку