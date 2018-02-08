Українська "дочка" російського банку закінчила рік зі збитком у майже 8 мільярдів

На 1 січня непокритий збиток «Промінвестбанку» минулих років становив 38,5 млрд грн.

«Промінвестбанк», що належить російському державному «Внєшекономбанку» завершив 2017 рік зі збитком в 7,656 млрд грн.

Читайте такожДва українські держбанки відзвітували про річний прибуток

Як йдеться у звітності фінустанови, опублікованій на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 38,450 млрд грн, капітал - 6,148 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів і знаходиться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

До 16 березня 2018 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.