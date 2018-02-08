Торік кількість інвестицій у розвиток АПК Житомирщини зросла проти позаминулого року більш ніж у 2,5 рази - до 2,5 мільярдів - ОДА

Найбільше інвестицій – 995,3 мільйонів, або 39,5% від загального показника – залучили агропідприємства у Попільнянському районі.

У 2017 році в агропромисловий комплекс Житомирщини інвестували 2 млрд 516,3 млн грн, що у 2,5 рази більше, ніж у 2016 році. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління агропромислового розвитку ОДА Руслана Кирилюка.

За його словами, інвестиційні кошти спрямовувались у будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів у сільському господарстві, придбання техніки, худоби, модернізацію виробничих потужностей у харчовій і переробній галузі.

Найбільше інвестицій – 995,3 млн грн, або 39,5% від загального показника – залучили агропідприємства у Попільнянському районі. Також активно інвестували кошти у Романівському районі – 74,4 млн грн, Черняхівському – 72,5 млн грн, Коростенському – 67,1 млн грн та Бердичівському – 65,7 млн грн.

Так, протягом 2017 року відбулось:

- розширення потужностей насіннєвого заводу ТОВ «Олімп Агро» (Попільнянський р-н);

- реконструкція зерносховища у ТОВ «Камінське» та машино-тракторного парку ТОВ «Полонне-Агро» (Романівський р-н);

- будівництво зерноскладу у ТОВ «Вертокиївка» (Житомирський р-н);

- будівництво доїльного залу та встановлення обладнання у ФГ «Межирічка» (Радомишльський р-н);

- монтаж та запуск лінії для охолодження та зберігання ягід у ТОВ «Українська ягода» (Бердичівський р-н);

- реконструкція приміщення для відгодівлі ВРХ у ТОВ «Агровест Груп» та безприв’язного утримання молодняка ВРХ у СТОВ «Мирославель Агро» (Баранівський р-н);

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- введення в дію м’ясопереробного підприємства ТОВ «Органічний м’ясний продукт» (м. Баранівка);

- реконструкція забійного цеху, налагодження випуску продукції «Халяль» (м’яса та напівфабрикатів), яка виготовляється у відповідності із мусульманськими традиціями, у ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат»;

- будівництво цеху по фасуванню борошна у ТОВ «Млин База» (м. Андрушівка).

Загалом, наразі виробництво сільськогосподарської продукції в області здійснює 1084 сільськогосподарських підприємства, з них 608 фермерських господарств та майже 180 тис. особистих селянських господарств.