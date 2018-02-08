НБУ погодив призначення Крумханзла на посаду голови правління "ПриватБанку"
Національний банк України погодив призначення Петра Крумханзла на посаду голови правління державного «ПриватБанку».
Читайте такожНаціоналізований "ПриватБанк" за рік отримав 23 мільярди збитку
Про це йдеться в повідомленні регулятора в Twitter.
«08 лютого 2018 року Правління Національного банку України погодило Петра Крумханзла на посаду голови правління ПАТ «ПриватБанк»», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 11 січня Наглядова рада «Приватбанку» призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління і подав документи в Національний банк України на його затвердження.
Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони за пропозицією НБУ.
У грудні 2016 року - відразу після переходу фінустанови у державну власність - правління «Приватбанку» очолив Олександр Шлапак, в минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка.
Через півроку - 20 липня 2017 року - спостережна рада банку прийняла заяву Шлапака про звільнення за власним бажанням і призначив виконуючим обов'язки голови банку члена правління Галину Пахачук.
У липні наглядова рада «Приватбанку» залучила компанію з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine для пошуку кандидатів на посаду голови правління, а в серпні отримала список з 13 кандидатів на цей пост.
«ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.