НБУ погодив призначення Крумханзла на посаду голови правління "ПриватБанку"

Відповідне рішення прийняло правління НБУ від 8 лютого.

Національний банк України погодив призначення Петра Крумханзла на посаду голови правління державного «ПриватБанку».

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Про це йдеться в повідомленні регулятора в Twitter.

«08 лютого 2018 року Правління Національного банку України погодило Петра Крумханзла на посаду голови правління ПАТ «ПриватБанк»», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Наглядова рада «Приватбанку» призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління і подав документи в Національний банк України на його затвердження.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони за пропозицією НБУ.

У грудні 2016 року - відразу після переходу фінустанови у державну власність - правління «Приватбанку» очолив Олександр Шлапак, в минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка.

Через півроку - 20 липня 2017 року - спостережна рада банку прийняла заяву Шлапака про звільнення за власним бажанням і призначив виконуючим обов'язки голови банку члена правління Галину Пахачук.

У липні наглядова рада «Приватбанку» залучила компанію з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine для пошуку кандидатів на посаду голови правління, а в серпні отримала список з 13 кандидатів на цей пост.

«ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.