Гривня продовжує зміцнюватися

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,12 грн/дол. З відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

У четвер, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,12 грн/дол.

Читайте такожКурс валют: в обмінниках подешевшало євро, але подорожчав долар

Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара вищі на 2 копійки порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 33,24/33,29 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4679/0,4688 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,1240 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 712 угод на суму 414,50 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,14 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,43/33,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4934/0,4943 грн/рубль.