Нацбанк призупиняє розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів

19:27, 08 лютого 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Національний банк України з 12 лютого призупиняє розміщення депозитних сертифікатів з терміном погашення 3 місяці з урахуванням повернення Міністерства фінансів на внутрішній ринок короткострокового державного боргу.

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Як повідомляється на сайті НБУ, Нацбанк відновив розміщення цих сертифікатів у вересні 2017 року, оскільки в той час Мінфін не розміщував 3-місячні облігації внутрішньої держпозики, але в даний час регулярно розміщує такі папери.

Регулятор відзначив, що не виключає можливості повернення до розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів у разі, якщо це буде необхідно для підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 13 вересня розпочав розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів для підвищення ефективності монетарної політики, вважаючи, що цей крок не буде перешкоджати відновленню кредитування та дозволить ефективніше впливати на рівень інфляції.

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Теги: #інфляція в Україні