Найбільший в Україні банк з іноземними інвестиціями за рік заробив 4,5 мільярда

На 1 січня непокритий збиток минулих років становив 4,1 млрд грн.

Найбільший в Україні банк з іноземними інвестиціями «Райффайзен Банк Аваль» за підсумками 2017 року отримав 4,469 млрд грн прибутку.

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Як повідомляється у звітності фінустанови на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 4,149 млрд грн, капітал - 10,905 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. У 2005 році банк купила міжнародна фінансова група «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Австрія). З кінця 2015 року 30% в капіталі фінустанови належать Європейському банку реконструкції та розвитку.