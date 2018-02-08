Одна з "дочок" російських банків відзвітувала про прибуток, інша - про збиток

«Сбербанк» у 2017 році отримав 132 млн грн прибутку, «ВТБ Банк» отримав 4 млрд грн збитку.

Дочірній банк російського державного «Сбербанку» в Україні завершив 2017 рік з прибутком в 132,448 млн грн.

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Як йдеться у звітності фінустанови, опублікованій на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 8,621 млрд грн, капітал - 5,236 млрд грн.

Український дочірній банк російського державного «Внєшторгбанка» - «ВТБ Банк» - завершив 2017 рік зі збитками в 4,112 млрд грн.

Як йдеться у звітності фінустанови на сайті Національного банку, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 31,571 млрд грн, а капітал банку - 1,290 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірній банк російського державного «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним із найбільших банків за обсягом активів.

«ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському державному «Внєшторгбанку».

До 16 березня 2018 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.