У кіберполіції хочуть легалізувати криптовалюту

За допомогою криптовалюти здійснюється чимало злочинів: продаж наркотиків, зброї та інші.

Легалізація криптовалют дозволить кіберполіції зробити цей вид ділової активності контрольованим.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник начальника Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

«Що стосується криптовалют, зараз ми розробили ряд пропозицій, винесли це питання на рівень уряду і хочемо криптовалюту легалізувати, щоб вона була підконтрольна. За допомогою цієї валюти здійснюється чимало злочинів: продаж наркотиків, зброї і таке інше», – повідомив Гринчак.

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«Дуже часто до нас звертаються із заявами про викрадення криптовалюти. Існують шахрайські схеми, коли власник електронного гаманця надає доступ шахраям до своїх акаунтів, і вони переводять десятки тисяч доларів на інший гаманець. Цей вид злочину можна кваліфікувати як шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки. Людина ошукана, вона перерахувала якісь електронні кошти за якісь послуги і взамін нічого не отримала – це чисте шахрайство», – додав заступник начальника Департаменту кіберполіції.

Нині в Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами. Це питання ніяк не врегульоване на законодавчому рівні.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк заявив, що у випадку неспроможності найближчим часом врегулювати статус криптовалюти в Україні держава повинна офіційно заборонити її обіг. При цьому, він додав, що кіберполіція готова до співпраці для легалізації та врегулювання криптовалютних технологій в Україні.