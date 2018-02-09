Скільки сьогодні коштує валюта: євро значно подешевшало, долар майже на місці

Офіційний курс НБУ на 9 лютого: 100 USD – 2712.4023 грн; 100 EUR – 3323.2353 грн; 10 RUR – 4.7030 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2712.4023 (8 лютого – 2711.9635)

100 EUR – 3323.2353 (8 лютого – 3346.0206)

10 RUR – 4.7030 (8 лютого – 4.7617)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,12 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,24/33,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4679/0,4688 грн/рубль.