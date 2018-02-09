Державний "Укргазбанк" за рік отримав 624 мільйони прибутку

На 1 січня непокритий збиток минулих років склав 7,9 млрд грн.

Державний «Укргазбанк» завершив 2017 рік з прибутком у розмірі 623,791 млн грн.

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Як випливає зі звітності фінустанови, опублікованій на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 7,929 млрд грн, капітал - 5,629 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі «Укргазбанку» становить 95%.