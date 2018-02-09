"УкрСиббанк" за рік отримав 1,5 мільярда прибутку

На 1 січня непокритий збиток минулих років склав 1,8 млрд грн.

Один із найбільших в Україні банків з іноземним капіталом «УкрСиббанк» завершив 2017 рік з прибутком в 1,467 млрд грн.

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Згідно зі звітністю фінустанови на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 1,842 млрд грн, капітал - 5,571 млрд грн.

Довідка УНІАН. «УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція) і Європейський банк реконструкції і розвитку з частками в капіталі фінустанови 60% і 40% відповідно.