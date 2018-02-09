Гройсман: Україна ще не пройшла точку неповернення, все може змінитися в гірший бік

За словами прем'єра, за останні чотири роки Україна зробила одночасно дуже багато і дуже мало на шляху реформ.

Україна ще не пройшла точку неповернення у проведенні реформ, у зв'язку з чим ситуація може змінитися в гіршу сторону.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

«За останні чотири роки ми зробили багато, але точно можу сказати, що й мало. Ми ще не пройшли точку неповернення, все ще може змінитися», - сказав він.

У зв'язку з цим Гройсман закликав народних депутатів підтримати зміну виборчої системи для унеможливлення «купівлі» голосів виборців, реалізувати конституційну реформу для переходу від президентсько-парламентської республіки до парламентсько-президентської та підтримати найважливіші реформи для забезпечення економічного зростання.

«Ми всі маємо шанс увійти в історію як ті, хто не просто рекламував, а побудував сильну економіку держави. Я готовий служити цим цілям. Давайте повернемо почуття гідності українцям. Люди їдуть працювати за кордон, тому що хочуть повернути повагу, а не тільки за грошима. Ми повинні повернути цю повагу українцям», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, усі міжнародні партнери України, включно з ЄС, США, МВФ, інституційними інвесторами, неодноразово підкреслювали, що країна за останні кілька років досягла більшого прогресу в реформах, ніж за всю решту історії незалежності. Однак паралельно всі партнери відзначають і недостатній темп реформування.

Уряд підготував пакет із 35 законопроектів, ухвалення яких парламентом може дозволити Україні досягти стійкого економічного зростання на 5-7% на рік у середньостроковій перспективі. Раніше Гройсман заявляв, що розраховує на ухвалення в лютому-травні рішень, які дозволять досягти в подальшому економічного зростання в 5-7%.