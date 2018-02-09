"Альфа-Банк" за рік заробив 655 мільйонів гривень, "Укрсоцбанк" отримав 3 мільярди збитку

Непокритий збиток минулих років "Альфа-Банку" становив 10,225 млрд грн.

Один із найбільших в Україні банків за обсягом активів «Альфа-Банк» за підсумками 2017 року отримав 654,7 млн грн прибутку.

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Згідно зі звітністю фінустанови на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 10,225 млрд грн, капітал - 3,978 млрд грн.

Придбаний «Альфа-Груп» у 2016 році «Укрсоцбанк» за минулий рік отримав 3,095 млрд грн збитку. Непокритий збиток минулих років на початок поточного року становив 19,766 млрд грн, капітал - 5,157 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Україна) працює на ринку України з 2001 року і входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.