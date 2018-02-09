Гройсман: пенсії військових повинні залежати від того, "чи бачила людина, що таке війна"

За словами прем'єра, незалежно від дати прийняття законопроекту про підвищення пенсій військовослужбовцям, пенсії всім будуть перераховані з 1 січня 2018 року.

Підвищення пенсій військовослужбовцям має бути диференційованим, тобто люди, які безпосередньо були учасниками бойових дій, мають отримувати більш високі пенсійні виплати, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

Читайте такожПенсійний фонд за рік збільшив виплати майже до 292 мільярдів гривень

"Усіх, хто воює, захищає нашу країну, ми не залишимо без підвищення пенсій. Але ви маєте розуміти, що в цій системі є і ті, хто жодного разу не бачив, що таке війна, і жодного разу не бачив, що таке бойові дії ... Ми не повинні всіх ставити на одну планку. В цьому я глибоко переконаний", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що, незалежно від того, коли буде прийнятий законопроект про підвищення пенсій військовослужбовцям, в лютому або в березні, пенсії усім будуть перераховані з 1 січня 2018 року, додавши, що кошти на це є.

«Те, що сьогодні вимагають військові пенсіонери, - це плюс 43 млрд грн. При тому, що у нас зараз дефіцит Пенсійного фонду 140 млрд грн ... Ми маємо запровадити диференціацію і справедливість», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада прийняла 3 жовтня, він набрав чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

В уряді обіцяли, що одразу після прийняття пенсійної реформи розпочнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде поданий до Верховної Ради до 1 листопада 2017 року.

13 грудня уряд направив законопроект про підвищення пенсій військовим до Ради національної безпеки і оборони.

Після узгодження його передадуть на затвердження уряду і до Верховної Ради.