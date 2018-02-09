Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,04/27,07 грн/дол.

У п'ятницю, 9 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,04/27,07 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 33,16/33,19 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4654/0,4662 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 27,0662 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 420 угод на суму 243,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,12 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,24/33,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4679/0,4688 грн/рубль.