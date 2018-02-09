Товарообіг між Україною і Китаєм може зрости до $10 мільярдів – Кубів

За словами віце-прем'єра, Китай готовий інвестувати 7 мільярдів доларів в українські проекти.

Ринок Китаю є для України пріоритетним, і відповідно з експортною стратегією товарообіг між країнами повинен досягти 10 мільярдів доларів.

Читайте такожЗ ким торгує Україна: експорт до США зріс майже в 2 рази (інфографіка)

Про це на своїй сторінці в Facebook написав віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

"Оскільки Китай є ринком у фокусі для України згідно Експортної стратегії, то обсяг торгівлі повинен бути 10 мільярдів доларів", - написав він.

Кубів зазначив, що Україна і Китай мають великі плани щодо спільних проектів.

За словами віце-прем'єра, Китай готовий вкласти 7 мільярдів доларів в українські проекти, серед яких інфраструктура - зокрема, портова, а також у Кременчуці, велика окружна дорога навколо Києва на умовах концесії, гілка метро в Києві та багато іншого, - аграрний сектор, включаючи інноваційні проекти, енергетика та енергоефективність і т. п.

Як повідомляв УНІАН, Китай входить у десятку країн - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту в Китай є продовольство. В кінці 2016 року Україна і Китай вели попередні консультації про можливості формування зони вільної торгівлі між двома країнами.

На початку грудня 2017 року Україна і Китай підписали дорожню карту щодо реалізації ініціатив "Економічний пояс Великого шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією.

Ініціатива Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Вей Ду зазначав, що цей проект немислимий без України.

Проекти в рамках "Шовкового шляху" в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії.