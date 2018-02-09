У Раді зареєстровано проект постанови про звільнення міністра фінансів Данилюка

15:11, 09 лютого 2018
Фінанси
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Олександр Данилюк / REUTERS

У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови про визнання роботи Міністерства фінансів незадовільною та звільнення із займаної посади міністра фінансів Олександра Данилюка (№8025).

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Самого тексту проекту постанови на сайті ВР на даний час немає.

Зазначається, що авторами документу є низка депутатів від фракції «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», «Радикальної партії», «Самопомочі» та «Опозиційного блоку».

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Теги: #міністр Данилюк#Данилюк звільнення