У Раді зареєстровано проект постанови про звільнення міністра фінансів Данилюка

Авторами документу є низка депутатів від різних фракцій парламенту.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови про визнання роботи Міністерства фінансів незадовільною та звільнення із займаної посади міністра фінансів Олександра Данилюка (№8025).

Читайте такожМіністру фінансів нарахували півмільйона гривень податків - піде в суд

Самого тексту проекту постанови на сайті ВР на даний час немає.

Зазначається, що авторами документу є низка депутатів від фракції «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», «Радикальної партії», «Самопомочі» та «Опозиційного блоку».