Відтік капіталу з Росії у січні зріс в 2,3 рази

Російський Центробанк підвищив оцінку чистого відтоку капіталу в 2018 році до $16 мільярдів з $10 мільярдів.

Чистий відтік капіталу з РФ в січні 2018 року зріс в 2,3 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 7,1 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на попередні дані російського ЦБ.

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"Чисте вивезення капіталу приватним сектором у січні 2018 року, згідно з оцінкою Банку Росії, становить 7,1 мільярда доларів (3,1 мільярда доларів у січні 2017 року) і був пов'язаний переважно із зростанням іноземних активів банків та інших секторів", - йдеться в повідомленні.

За оцінками регулятора, чистий відтік капіталу з РФ в 2017 році зріс в 1,6 рази, до 31,3 мільярда доларів.

У грудні минулого року голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ЦБ підвищив оцінку чистого відтоку капіталу в 2018 році до 16 мільярдів доларів за 10 мільярдів доларів.