Депутату від БПП дозволили отримати контроль над банком

Депутат передав свої акції в управління співвласнику банку Олександру Стецюку.

Антимонопольний комітет дозволив народному депутату України Руслану Демчаку придбати понад 50% акцій "РВС Банку" (м. Київ).

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Як повідомляється на сайті комітету, також надано дозвіл на володіння понад 25% акцій банку громадянину України Олександру Стецюку, який за даними на сайті Національного банку на 1 січня 2017 року був власником 100% акцій фінустанови і в даний час очолює її наглядова рада.

Крім того, АМКУ дозволив Стецюку отримати контроль над "РВС Банком" шляхом отримання в управління акцій Демчака на підставі договору управління корпоративними правами.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізосіб в серпні 2015 року продав корпорації Ukrainian Business Group (UBG) створений на базі неплатоспроможного "Омега Банку" перехідний "РВР Банк" за 31,86 мільйона гривень.

"Омега Банк" (раніше - "Сведбанк") працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за активами. У квітні 2013 року була завершена угода з придбання Миколою Лагуном контрольного пакету акцій "Сведбанку", після чого банк продовжив роботу під назвою "Омега Банк".

Корпорація Ukrainian Business Group (UBG) була заснована депутатом Русланом Демчаком в 1997 році і спеціалізується на фінансах, медіа, виробництві, IT. У 2011 році Демчак вийшов зі складу акціонерів корпорації. Раніше UBG належав "Ерде Банк", який був визнаний неплатоспроможним у 2012 році.