Націоналізований "Приватбанк" продадуть протягом 5 років - Данилюк

За словами міністра, ціну продажу визначить ринок.

Оновлена стратегія для державних банків, затвердження якої урядом очікується протягом тижня-двох, передбачає повний вихід держави з капіталу "Приватбанку" протягом 5 років.

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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на брифінгу з керівництвом "Приватбанку" в Дніпрі.

За його словами, частка держави в банківському секторі по активах становить близько 55%, тому зараз уряд розраховує "ефективно" скоротити цю частку.

"Ми протягом наступного тижня, максимум двох затвердимо на Кабміні нову стратегію, яка передбачає вихід повністю держави з капіталу "Приватбанку" – тобто банк ми плануємо повністю передати у приватний сектор - протягом 5 років", - сказав міністр.

Щодо можливої ціни Данилюк зазначив, що її визначить ринок і вона залежатиме від ефективності менеджменту банку, якості регулювання банківського сектору і ринкових умов.

"Є п'ять років, і я впевнений, що це дозволить отримати максимально привабливий результат для платників податків", - додав міністр.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд в 2016 році випустило облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня 2016 року, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні 2017 року.

У червні 2017 року Кабінет міністрів прийняв рішення про нову докапіталізації банку на 38,5 мільярда гривень, в рамках якої в липні в капітал фінустанови були внесені облігації внутрішньої держпозики на 22,5 мільярда гривень, у грудні – ще на 16 мільярдів гривень.

Згідно звітності фінустанови на сайті Національного банку України, "ПриватБанк" за підсумками 2017 року отримав 22,966 мільярда гривень збитку.