Базова інфляція в Україні прискорилася до 9,8%

Базова інфляція в Україні в січні сповільнилась до 0,7% до попереднього місяця, але прискорилася до 9,8% в річному вираженні.

Базова інфляція в Україні в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2017 року сповільнилася до 0,7% з 0,8%, зафіксованих у грудні до листопада.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з наведеними даними, в річному вираженні - січень 2018 року до січня 2017 року - інфляція прискорилася до 9,8% з 9,5% місяцем раніше.

Як повідомляв УНІАН, базова інфляція в Україні в грудні 2017 року в річному вираженні - до грудня 2016 року склав 9,5%.