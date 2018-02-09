Що буде з валютою після вихідних: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 12 лютого: 100 USD – 2705,8546 гривні; 100 EUR – 3320,8954 гривні; 10 RUR - 4,6515 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2705,8546 (9 лютого – 2712,4023)

100 EUR – 3320,8954 (9 лютого – 3323,2353)

10 RUR – 4,6515 (9 лютого – 4,7030)

Читайте такожБазова інфляція в Україні прискорилася до 9,8%

Як повідомляє УНІАН, 9 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара вище на 7 копійок порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,16/33,19 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4639/0,4647 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,0585 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 698 угод на суму 440,62 мільйона доларів.