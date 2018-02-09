Данилюк представив нового голову правління "Приватбанку"
Міністр фінансів України Олександр Данилюк представив нового голову правління націоналізованого "Приватбанку" Петра Крумханзла, призначення якого вже погодив Національний банк.
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"Ми щойно завершили розробку стратегії для всього державного банківського сектора, куди входять 4 банку в даний момент, і також оновили стратегію "Приватбанку", - сказав міністр на спільному брифінгу з керівництвом "Приватбанку" в Дніпрі.
Данилюк зазначив, що реалізацією нової стратегії і займеться новий керівник банку, і побажав йому успіху.
У свою чергу, Крумханзл назвав "ПриватБанк" унікальним фінустановою з точки зору технологій. "Моє завдання з першого дня, щоб ми втримали цей банк як один з найбільш інноваційних на ринку України і Європи", - сказав він.
За словами банкіра, держава забезпечила банк необхідним рівнем капіталізації, і тепер правління побудує і запровадить нову бізнес-модель, проведе аудит всіх процесів, відбудує з нуля систему управління ризиками.
Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.
18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.
За інформацією міністра фінансів України Олександра Данилюка, оновлена стратегія для державних банків, затвердження якої урядом очікується протягом тижня-двох, передбачає повний вихід держави з капіталу "Приватбанку" протягом 5 років.