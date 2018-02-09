Данилюк представив нового голову правління "Приватбанку"

Новий керівник займеться реалізацією оновленої стратегії фінустанови.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк представив нового голову правління націоналізованого "Приватбанку" Петра Крумханзла, призначення якого вже погодив Національний банк.

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"Ми щойно завершили розробку стратегії для всього державного банківського сектора, куди входять 4 банку в даний момент, і також оновили стратегію "Приватбанку", - сказав міністр на спільному брифінгу з керівництвом "Приватбанку" в Дніпрі.

Данилюк зазначив, що реалізацією нової стратегії і займеться новий керівник банку, і побажав йому успіху.

У свою чергу, Крумханзл назвав "ПриватБанк" унікальним фінустановою з точки зору технологій. "Моє завдання з першого дня, щоб ми втримали цей банк як один з найбільш інноваційних на ринку України і Європи", - сказав він.

За словами банкіра, держава забезпечила банк необхідним рівнем капіталізації, і тепер правління побудує і запровадить нову бізнес-модель, проведе аудит всіх процесів, відбудує з нуля систему управління ризиками.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.

За інформацією міністра фінансів України Олександра Данилюка, оновлена стратегія для державних банків, затвердження якої урядом очікується протягом тижня-двох, передбачає повний вихід держави з капіталу "Приватбанку" протягом 5 років.