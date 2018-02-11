Таємні банкіри і війна за гривню: журналісти розповіли про махінації головних фінансистів України (відео)

Про таємний клан банкірів, що грабують країну, розказує колишній службовець СБУ. А після інтерв'ю йому довелося виїхати з країни.

Усі жахи на вулиці Банковій. Про те, яка компанія отримує гроші з усіх платіжок за комунальні послуги та хто її керівник і про таємного банкіра президента - Макара Пасенюка. Чому він так полюбився багатим та впливовим і як став керувати компанією Валерії Гонтарєвої.

Про це та інше у сюжеті "Українських сенсацій".

Київ, вулиця Інституцька, 9. У будівлі, будовою 18 століття, із першого дня мають справу з грошима. 100 років тому сюди приходили заможні кияни брати кредити. Сьогодні ж Національний банк України відповідає за стабільність курсу і банківський нагляд в ім"я економічного розвитку.

В реаліях же українці щодня відчувають діяльність цієї установи на собі. Відсоток девальвації, тобто знецінення, перевалив за 300 і майже сотня закритих банків.

Інформатор вперше зізнається журналістам: падіння гривні, тисячі ошуканих вкладників та мільярдні збитки - це природні наслідки великих оборудок на шалені суми.

Масові "вбивства" банків за 4 роки були не просто так. Таким чином "кіллери" фінансових установ дають початок ряду схем. Хто замішаний - про них говорять пошепки.

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Про таємний клан банкірів, що грабують країну розкаже колишній службовець СБУ. Після інтерв'ю йому доведеться виїхати з країни.

Подібні фінансові товариства, як інвестиційна компанія ICU, довкола нас існують впродовж століть. Деякі відкрито, деякі - цілком таємно. Вперше журналісти розповідають історію створення ICU та всі підводні камені її існування та її зв"язок із найбагатшими людьми сьогодення.

Макар Пасенюк - Макар "Фінансист" або Макар "Гривня" - фінансовий важиль по відмиванню грошей екс-президента Януковича. Починаючи з 2014 року його називають прямим консультантом українського президента. Тільки з жовтня 2015 року по вересень 2016 року Пасенюк через ряд офшорів перераховував американській лобіській фірмі по 100 тисяч доларів щомісяця за послуги "просування економічних і геополітичних інтересів Уряду України". Простими словами - за позитивну рекламу начебто успішного керівництва країни під проводом Порошенка.

Дива Майдану: нові керівники країни продерлися до влади на ідеалах Революції Гідності, а від тієї "гідності" залишилися лишень гасла. Виявляється, насправді ж, з тими ж людьми, з якими працювала злочинна влада, нова - реформаторська - побудувала нову плідну співпрацю, вигідну винятково для себе.