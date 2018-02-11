У США та Британії вірус змусив державні комп'ютери майнити криптовалюту

Вірус потрапляв у комп'ютери користувачів через інфіковані сайти і змушував їх майнити криптовалюту Monero, добуваючи гроші для хакерів.

У неділю, 11 лютого, понад 4200 сайтів, зокрема таких, що належать державним організаціям США і Великобританії, були заражені вірусом, який змушував комп'ютери таємно майнити криптовалюту.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на The Register.

Вірус являє собою шкідливу версію плагіна Browsealoud. Він потрапляв у комп'ютери користувачів через інфіковані сайти і змушував їх майнити криптовалюту Monero, добуваючи гроші для хакерів.

Компанія Texthelp, яка розробила Browsealoud, заявила, що призупинила роботу плагіна, доки не буде проведено розслідування.

Майнінг - це обчислення для підтримки системи криптовалют, таких як біткойни, за які отмується винагорода. По суті це спосіб видобутку криптовалюти.

Як повідомляв УНІАН, у серпні правоохоронці виявили у київському інституті Патона "фабрику" з генерування криптовалюти Bitcoin.