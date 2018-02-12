Гривня зміцнюється: в Україні подешевшав долар

При цьому ціна євро залишається на тому рівні, що й у п'ятницю, російський рубль трохи подешевшав.

Національний банк України трохи зміцнив гривню по відношенню до американського долара. Читайте такожШотландська баронеса запускає "криптовалюту для жінок" Про це свідчать курси іноземних валют, які Національний банк встановив на сьогодні: 1 долар США - 27,05 грн (9 лютого – 27,12); 1 євро - 33,2 грн (9 лютого – 33,2); 10 російських рублів - 4,65 грн (9 лютого – 4,7). Таким чином, курс долара знизився на сім копійок відносно п’ятниці. Як повідомляє УНІАН, 9 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановлювалися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар. Котирування гривні відносно євро – на рівні 33,16/33,19 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4639/0,4647 гривні/рубль.

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