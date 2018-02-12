Гривня зміцнюється: в Україні подешевшав долар

10:53, 12 лютого 2018
Фінанси
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це свідчать курси іноземних валют, які Національний банк встановив на сьогодні:

1 долар США - 27,05 грн (9 лютого – 27,12);

1 євро - 33,2 грн (9 лютого – 33,2);

10 російських рублів - 4,65 грн (9 лютого – 4,7).

Таким чином, курс долара знизився на сім копійок відносно п’ятниці.

Як повідомляє УНІАН, 9 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановлювалися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар. Котирування гривні відносно євро – на рівні 33,16/33,19 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4639/0,4647 гривні/рубль.

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Теги: #гривня#курс долара в Україні