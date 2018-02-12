Курс біткоіна перевищив позначку у 8700 доларів за монету

Ростуть в ціні і інші кріптовалюти, такі як Ethereum, Bitcoin Cash і LiteCoin.

Вартість криптовалюти біткоін (Bitcoin) станом на 10:30 12 лютого 2018 року перевищила позначку 8 700 доларів за монету після тривалого періоду падіння курсу.

Про це свідчать дані ресурсів CoinDesk і Coinmarketcap.

Ростуть в ціні також інші кріптовалюти. Вартість валюти Ethereum зросла до 870 доларів за монету. Вартість Bitcoin Cash – 1280 доларів. LiteCoin торгується за ціною 160 доларів. Ripple – оцінюється в діапазоні від 1,1 до 1,9 доларів за монету.

Нагадаємо, з грудня 2017 року, коли біткоін перебував на піку своєї вартості і оцінювався майже у 20 тисяч доларів, цифрова валюта безперервно падала в ціні.

Вартість биткоина в ході торгів 6 лютого опустилася нижче $6 тисяч.

Серед причин, з яких це відбувається, аналітики називають повідомлення з Китаю про обмеження для біткоінів у країні, заборону на використання кредитних карток для покупки біткоінів британськими та американськими банками і загальні умови, які вводять уряди країн з метою регулювання ринку криптовалют.