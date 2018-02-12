Експерти МВФ розпочали роботу в Києві (відео)

Представники Фонду в період з 12 по 16 лютого проведуть технічні консультації з українською владою.

Команда у складі кількох експертів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду приступила до роботи в Києві.

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

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"У представництві МВФ в Україні підтвердили початок роботи в Києві команди у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду", - йдеться в повідомленні.

Раніше постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман заявив, що експерти МВФ відвідають Київ в період з 12 по 16 лютого для проведення технічних консультацій з українською владою.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити Антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ до 2 мільярдів доларів.