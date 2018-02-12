НБУ запасається валютою: купив у банків майже $50 мільйонів
14:15, 12 лютого 2018Фінанси
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Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 78,3 мільйона доларів.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні купив у банків 49,9 мільйона доларів, або майже половину заявленого обсягу валюти.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 26,8487 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 78,3 мільйона доларів.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 11:00 встановилися на рівні 26,80/26,84 гривні/долар.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:00 встановився на рівні 26,8465 гривні/долар.
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