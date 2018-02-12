Гройсман зустрівся з головою місії МВФ в Україні

Технічні консультації МВФ з урядом України заплановані на 12-16 лютого.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з керівником місії основного кредитора країни Міжнародного валютного фонду Роном ван Руденом.

Читайте такожПорошенко: Україна виконала 80% вимог МВФ, "схрещую пальці" за отримання траншу в квітні

Про це повідомила прес-служба уряду.

"Сьогодні, 12 лютого, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з керівником місії (МВФ - УНІАН) Роном ван Руденом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, технічна місія у складі кількох експертів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду 12 лютого розпочала роботу в Києві. Технічні консультації з урядом заплановано на 12-16 лютого.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити Антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ до 2 мільярдів доларів.