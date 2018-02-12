Індекс Робін Гуда: Україні вистачило б грошей Ахметова на 36 днів - Bloomberg

При цьому найбагатша людина у світі – засновник Amazon Джефф Безос зміг би покривати держвидатки США протягом п'яти днів.

Стану донецького олігарха Ріната Ахметова вистачило б на 36 днів, щоб забезпечити функціонування держави Україна.

Читайте такожБум мільярдерів: 82% зароблених за рік грошей пішло в кишені найбагатших людей світу

Такі підрахунки зробили експерти видання Bloomberg, створивши так званий Індекс Робін Гуда 2018 року, повідомляє Украинськая правда.

Зокрема експерти взяли 49 країн з різними політичними режимами і типами витрат і найбагатших людей кожній з цих країн. Вони порівняли чистий прибуток олігархів на кінець грудня 2017 з щоденної вартістю управління державою.

З'ясувалося, що найдорожчими державами є Китай, Японія і Польща.

Найбагатша людина в світі – засновник Amazon Джефф Безос зміг би покривати держвидатки США протягом п'яти днів.

Найбагатший, за даними Bloomberg, росіянин – основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов - зміг би забезпечувати роботу російського уряду протягом 14 днів.

Згідно з дослідженням Bloomberg, найдовше спонсорувати країну міг би норвезький мільярдер Джон Фредріксен, який зараз проживає на Кіпрі - 441 день.

До речі, лише чотири з 49 олігархів в списку Bloomberg - жінки: в Анголі, Австралії, Чилі і Нідерландах.

Як повідомлялося, в 2018 році український олігарх Рінат Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.

За даними Bloomberg, статки олігарха збільшилися на 4,38 мільярда доларів до 4,98 мільярда доларів.

Рінат Ахметов є найбагатшою людиною України та єдиним українцем у цьому рейтингу.